Erdek Kaymakamı Atasoy görevine başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesine atanan yeni kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, görevine başladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi kaymakamlığından Erdek Kaymakamlığına atanan Atasoy'u, Erdek Kaymakamlığının önünde daire müdürleri karşıladı. Ardından makamına geçen Kaymakam Atasoy, burada medya mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Atasoy, şunları söyledi:

" Marmara'nın incisi, güzel ilçe Erdek'te görevime başlamanın mutluluğu içindeyim. Erdek, pek çok yönden farklı özellikte, güzellikte ve nitelikte, öncelikle de bir turizm ilçesi. Erdek'in sahip olduğu potansiyelleri tespit ederek biraz daha ileri seviyelere yükseltmek istiyoruz. Bunun için uğraş ve mücadele vereceğiz. Mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir bütün olarak çalışacağız. Hukuka bağlı, insan haklarına saygılı, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir görev anlayışı içinde olacağız. Erdek için turizm sektörünün lokomotif olduğunu biliyorum. Alternatifleri çıkmış olsa da Erdek turizmi bir markadır. Bu arada, eğitim de birinci önceliğim olacaktır. Benden önce burada görev yapan kaymakam büyüklerime teşekkür ediyorum.

Erdek'teki hoşgörü, kardeşlik ve huzur ortamının gelişmesini umut ediyor, tüm Erdeklilere sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Erdek'te, mesai arkadaşlarımla birlikte beklenenin de üzerinde bir performansla çalışacağımıza inanıyorum. İlçe güvenliğine çok önem veriyorum. Çalışma arkadaşlarımdan bir brifing alarak, kendileriyle bir yol haritası çizeceğiz. Çünkü başarı bir ekip işidir. Başarı yalnız benim başarım değildir, başarısızlık da yalnız benim başarısızlığım değildir. Çocukluğumdan bildiğim Erdek turizminin eski günlerine ülkemizin kavuşması ve yine turizm merkezi konumuna gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Sorumluluğumun farkındayım. Halkla da iç içe olacağız. Allah utandırmasın" dedi.

Kaymakam Atasoy, pandemiyle de ciddi bir şekilde mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Bu mücadelede rehavete kapılma lüksümüz yok. Maske ve sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Tüm Erdeklilerden ricam, mutlaka maske kullanmalarıdır" dedi. Kaymakam Atasoy, daha sonra medyaya kapalı şekilde daire müdürleriyle bir toplantı yaparak brifing aldı. - BALIKESİR