Son Dakika Haberleri: Erdek'li Muhtarlar Bağımsız Dernek Kuruyor

Erdek'li Muhtarlar Bağımsız Dernek Kuruyor

5 saat önce

Erdek ilçesinde bulunan muhtarlar bağlı oldukları Türkiye Muhtarlar Derneğinden istifa ederek bağımsız dernek kuracaklar.

Erdek'li Muhtarlar Bağımsız Dernek Kuruyor, System.String[]
Erdek ilçesinde bulunan muhtarlar bağlı oldukları Türkiye Muhtarlar Derneğinden istifa ederek bağımsız dernek kuracaklar.

Türkiye Muhtarlar Derneği Erdek Şubesi Başkan, yönetimi ve üyeleri, bağlı bulundukları Türkiye Muhtarlar Derneği Erdek Şubesinden ayrılarak ilçede bağımsız olarak dernekleşme kararı aldı.

Toplantıda alınan kararlar hakkında açıklama yapan Erdek Şube Başkanı Semra Baycan, 46 üye ile Erdek'te faaliyet gösteren Türkiye Muhtarlar Derneği Erdek Şubesinin yönetim kurulu olarak 28 Aralık 2018 tarihinde çoğunluk aranmaksızın olağan üstü genel kurul yapma kararı alındığını bildirdi.

Bağlı bulundukları kurumun dernek olmadığı için çalışma alanlarının daraldığından yakındıklarını belirten Baycan, "Türkiye Muhtarlar Derneği Erdek Şubesi olarak 46 üye ile faaliyet gösteriyoruz. Dernek olmadığı için şubeyi fesih ederek, kendi bağımsız derneğimizi kurmak istiyoruz. Şu an görev yaptığımız şube olarak çalışma alanımız daralıyor ve yapmamız gereken faaliyetleri yapamıyoruz. Yönetim olarak burada aldığımız kararların bağlı bulunduğumuz Türkiye Muhtarlar Derneğince onayı gerekiyor. Netice itibarıyla bölgemizde daha aktif çalışmamız için dernek olma kararı aldık." diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:13 Kaynak: İHA

Türkiye, Erdek, Güncel
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