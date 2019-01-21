Son Dakika Haberleri: Erdek'li Sporcular Türkiye Şampiyonasında Başarılı Sonuçlar Aldılar

Erdek'li Sporcular Türkiye Şampiyonasında Başarılı Sonuçlar Aldılar

1 saat önce

Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlarla döndü.

Erdek'li Sporcular Türkiye Şampiyonasında Başarılı Sonuçlar Aldılar, System.String[]
Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlarla döndü.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonası gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan "U16 Yaş Grubu Salon Atletizmi Türkiye Şampiyonası" yarışmalarına, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları da katıldı. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda, düzenlenen yarışmalarda R. Beren Özgü 2005 doğumlularda Yüksek Atlama Türkiye Birincisi oldu. R. Beren Özgü'nün ardından Cenk Karabacak 2005 doğumlularda Yüksek Atlama Türkiye Birincisi, Sude Naz Yanık 4x200 Metre Bayrak Yarışmasında Türkiye Birincisi, Tuğçe Soyuak 4x200 Metre Bayrak Yarışmasında Türkiye Birincisi - 60 Metre ve 200 Metre yarışmalarında Türkiye Üçüncüsü, Açelya Karaca 4x200 Metre Bayrak Yarışmasında Türkiye Birincisi - 200 Metre yarışmasında ise Türkiye Beşincisi, Aleyna Karaca 4x200 Metre Bayrak Yarışmasında Türkiye Birincisi - Yüksek Atlama branşında Türkiye İkincisi, Cenker Savaş ve Ali Gözaydın ise 4x200 Metre Bayrak Yarışmasında Türkiye 4. oldu.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü'nün şampiyona da elde ettiği başarılı sonuçların ardından sporculardan Tuğçe Soyuak ile Aleyna Karaca'nın Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından "2024 Olimpik Eğitim Kampı"na alındıkları bildirildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Spor
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