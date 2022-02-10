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Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü - Son Dakika

Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü

10.02.2022 19:35

Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü Balıkesir Erdek ilçesinden Marmara Adası'na gidiş 45 dakikada erişim sağlanacak.

Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü

BALIKESİR - Balıkesir Erdek ilçesinden Marmara Adası'na gidiş 45 dakikada erişim sağlanacak.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'ye bağlı düzenlenecek olan "Bayramiç" isimli feribotuyla ilçeye Narlı Mahallesine ulaşım 45 dakikada gidilecek.

Narlı Mahallesinde konuşma yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Narlı'ya değer katacağını ve en kıymetli ilçelerden birisinin olduğunu söyledi.

Şıldak, bölgenin canlanmasını temenniside bulunarak şöyle konuştu:

"Sayın milletvekillerim, sayın büyükşehir belediye başkanım, Erdek ilçemizin değerli. Kaymakamı, belediye başkanı, Marmara ilçemizin çok değerli belediye başkanı, aramızda bulunan Gestaş firmasının Çanakkale'mizin güzide bir kamu işletmesidir. Güneşli bir Şubat gününde çok da nadir bulunan böyle bir sıcak ortamda sıcak bir gelişmenin tam ortasındayız. Biraz sonra da inşallah hep birlikte Marmara Adası'nın ortasında ilimizin en kıymetli ilçesine bir yolculuğumuz olacak. Benim bu dördüncü yolculuğum olacak ama en dalgasız yolculuk olacak. Böyle sakin bir havada inşallah gidişi, dönüşü sakin bir havada gerçekleştirmiş olacağız. Güzel bir hizmet. Hem Marmara Adamızın değerli insanlarına hem Paşa Limanı'mızda yaşayan çok kıymetli vatandaş. sunulmuş. Güzel bir fırsat. Burada emeği geçen, bu işe girişimde bulunan başta Belediye Başkanımız Süleyman Bey yine mahallelerimizin taleplerini vatandaşlarımızın taleplerini ısrarla sür. bir şekilde gündeme getiren çok kıymetli muhtarlarımız, vatandaşlarımız büyükşehir belediye başkanımız, kaymakamlarımız ve bu hizmeti buraya transfer eden Çanakkale'mizin değerli valisine, GESTAŞ işletmemize ben de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Zira iki buçuk saat süreyi bulan, doğrudan bir yolculuk olmadığı için transfer noktalarıyla iki buçuk saatlik bir süreyi kaplayan bu yolculuk bir, bir buçuk saate düşmüş oluyor. Bilhassa Paşalimanı'nda oturan vatandaşlarımız orayı ziyaret ettiğimde bana da bizzat iletmişlerdi bu taleplerini. Onlara uzanan bir el oluyor. ve aynı zamanda Erdek ilçemizde yoğunlaşan yaz trafiğinde Erdek'teki yaşanan trafik sıkışıklığının bir alternatifi olan bu noktayla birlikte azalmasına da sebep olacak. Bizim açımızdan da önemlidir. Hem Marmara'daki, hem Paşalimanındaki ve Erdek'teki bütün vatandaşlarımıza, bütün Balıkesirlilere, buralara ziyaret için gelecek, gelecekte yükselmekte olan turizmin canlanmasına da katkı yapacak bu girişime. hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha güzel hizmetlerin sunulması noktasında milletvekillerimizin değerli katkılarıyla, burada yapılan çalışmaların bu bölgedeki çalışmaların büyükşehir belediyemizin. çok daha yükseldiğini, çok daha ileriye gittiğini göreceğiz. Hep beraber çalışıyoruz. Milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çalışmanın Erdek ve adalara hayırlı olmasını temennisinde bulunarak şöyle konuştu:

"Vali Bey'le bu programın tarihini belirledi fırtınada gemiyle açılış nasıl yaparız diye içimden geçti. Çünkü karın en yoğun olduğu gün karar vermiştik. Evet. Başta Marmara Adalar Belediye Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum.. Çünkü bu sürecin neticelenmesi için gerçekten buranın prosedürel süreci gerçekten yorucu bir süreçti. Ama galiba kaymakamımızla, valimizle, GESTAŞ'ımızla belediye başkanlarımızla derdimizi bu sefer anlatabildik.. Kooperatif'e verdik. Orası olmaz. Işte gemi yanaşmaz. Limana mı vuracaksınız? Yok şuraya mı uğrayacaksınız? O belgeleri getirin. Bu belgeleri getirin. Ama azimle tüm arkadaşların katkısıyla. bütün vekillerimizin değerli temaslarıyla sonuca ulaşıldı. Ben ada halkımıza başta olmak üzere ama en çok da adaya arada bir gelenlere faydalı olacağını düşünüyorum. Gözümüzde büyüyor iki buçuk saat. Şimdi karadan bir saat yirmi beş otuz dakikalık seyahat ve hızlı bir şekilde gerek Paşalimanı'na gerek adalara hızlı bir şekilde. en kestirme yoldan ulaşım ve süreklilik sağlanmış olacak. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kazasız belasız inşallah seferlerimiz hayırlı olsun."

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, Kurum Amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü
Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü
Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü

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Marmara Adası, Balıkesir, Marmara, Erdek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdek Marmara arası feribot sefer süresi 45 dakikaya düştü - Son Dakika
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