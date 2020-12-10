Erdek meydan, cadde ve sokaklarda yeni dönem - Son Dakika

Erdek meydan, cadde ve sokaklarda yeni dönem

10.12.2020 15:33
Erdek meydan, cadde ve sokaklarda yeni dönem, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erdek'te meydan, cadde ve sokaklarda bulunacak insan sayısına limit uygulamasına geçildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erdek'te meydan, cadde ve sokaklarda bulunacak insan sayısına limit uygulamasına geçildi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında aynı anda önceden belirlenen kişi sayılarının bulunmalarına izin verilen meydan, cadde ve sokaklar denetleniyor.

Yoğunluk yaşanan ya da yaşanabilecek meydan, cadde ve sokaklarda bulunabilecek en fazla kişi sayılarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca belirlendiğini hatırlatan Kaymakam Atasoy, limit uygulanan yerleri çalışma arkadaşları ile kontrol ettiğini söyledi. Alınan tüm önlemleri kıymetli vatandaşlarımızın sağlığı için olduğunun altını çizen Kaymakam Atasoy, "Pazar Meydanı, Balıkçı Barınağı, Sahil Kısmı ve Parklar denetlendi. Devam eden sıkı denetimler sayesinde inşallah en kısa zamanda sağlıklı günlere yeniden kavuşacağız" dedi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, beraberinde Erdek Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Erdek Jandarma Komutanı Yzb. Halil İbrahim İlanku, Erdek Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Erdoğan ve Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Işıktaş ile birlikte, ilçede yoğunluk yaşanan ya da yaşanabilecek meydan, cadde ve sokaklarda kişi limit sayısı denetiminde bulundu. - BALIKESİR

Erdek meydan, cadde ve sokaklarda yeni dönem
Erdek meydan, cadde ve sokaklarda yeni dönem
Erdek meydan, cadde ve sokaklarda yeni dönem

Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Erdek, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erdek meydan, cadde ve sokaklarda yeni dönem - Son Dakika


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