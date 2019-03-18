Erdek Motosiklet Evi Açıldı
2 saat önce
Erdek'te motosiklet tutkunlarının kurduğu kulüp evi düzenlenen törenle açıldı.
Erdek'te motosiklet tutkunlarının kurduğu kulüp evi düzenlenen törenle açıldı.
Muhammet Ali Polat'ın başkanlığındaki motosiklet kulüp evinin açılışına İstanbul, Bursa, Bandırma yöresinden çok sayıda motosiklet kulübü üyesi katıldı. Açılış kurdelesini Erdek Motosiklet Kulübü Başkanı Muhammed Ali Polat, Erdek Ticaret Odası Başkanı F.Özlem Sarı, 10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candar ve Ak Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turan Gün birlikte kestiler. Kuruluş çalışmaları geçen yıl başlayan Erdek motosiklet kulüp evinin 50 üyesi bulunuyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:26 Kaynak: İHA
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