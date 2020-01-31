Erdek otogarı yıkıma hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdek otogarı yıkıma hazır - Son Dakika

Erdek otogarı yıkıma hazır

17 dakika önce

Erdek Otogar içerisinde hizmet veren işyerleri ile otobüs yazıhaneleri otogarı boşaltarak bina yıkıma hazır hale getirildi.

Erdek otogarı yıkıma hazır, System.String[]

Erdek Otogar içerisinde hizmet veren işyerleri ile otobüs yazıhaneleri otogarı boşaltarak bina yıkıma hazır hale getirildi.


Erdek'te 38 yıl önce 1982 yılında hizmete giren, ilerleyen yıllarda bakımsızlık nedeniyle yıpranan Erdek Otogarı yıpranmış görüntüsüyle ilçe halkının yanı sıra tatilcilerinde tepkilerini çekiyordu. Güney Marmara Bölgesi'nin önemli turizm ilçelerinden biri olan Erdek'te, otogar binasının yılların yorgunluğuna yenik düşmesiyle birlikte 6 yıl sonra harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek'teki otogarı yıkma kararı aldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, esnaf ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları için Erdek Otogarı yakınındaki bir alanı geçici olarak otogar olarak hazırlarken, otogar içinde faaliyet gösteren esnaf ve otobüs yazıhaneleri kendileri için geçici olarak yapılan yeni otogara taşındı.


Edinilen bilgiye göre Erdek Otogar binasının yıkımının Şubat ayı içerisinde gerçekleşeceği öğrenilirken, ortaya çıkacak boş alanın otopark olarak kullanılması bekleniyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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