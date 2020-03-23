Erdek pazarında 'Korana' sessizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdek pazarında 'Korana' sessizliği - Son Dakika

Erdek pazarında 'Korana' sessizliği

6 saat önce

Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları önerilen vatandaşlar, Erdek'te kurulan pazarlara çoğunluk alışverişe çıkmayınca, pazar yerinde durgunluk yaşandı.

Erdek pazarında 'Korana' sessizliği, System.String[]

Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları önerilen vatandaşlar, Erdek'te kurulan pazarlara çoğunluk alışverişe çıkmayınca, pazar yerinde durgunluk yaşandı.


Erdek ilçesinde kurulan iki büyük pazarından olan cumartesi ve pazartesi pazarında bu hafta alışverişe çıkan vatandaş sayısında büyük düşüş yaşandı. Bir çok esnafın tezgah açmadığının görüldüğü pazar yerinde, alışveriş yapan az sayıdaki vatandaş daha çok meyve ve sebze tezgahlarına yöneldi. Tekstil alanındaki tezgahlarda alışveriş yapan müşteri sayısının yok denecek kadar düşüş yaşandığı gözlenirken, sebze ve meyve satan pazarcıların çoğunluğunun maske ve eldiven taktıkları dikkat çekti. Bazı pazarcı esnafı ise 'koronanın ilacı geldi' diyerek meyve satmaya çalıştı.


Erdek zabıtasından pazar yeri denetimi


Diğer yandan Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, cumartesi ve pazartesi pazarında, Koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerde bulundular. Ekipler, tezgahlar arasına iki metrelik mesafe çekerek, pazarcı esnafına maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı
Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey         
12:43
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 23:31:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdek pazarında 'Korana' sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]