Erdek Polisinden Operasyon
2 saat önce
Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.
Erdek
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Erdek polis ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl hapis cezası olan F.Y. yakalanarak cezaevine sevk edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makam 1 kişiyi serbest bırakırken, 3 kişiyi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
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