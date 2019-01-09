Son Dakika Haberleri: Erdek Polisinden Operasyon

Erdek Polisinden Operasyon

2 saat önce

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

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Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Erdek polis ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl hapis cezası olan F.Y. yakalanarak cezaevine sevk edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makam 1 kişiyi serbest bırakırken, 3 kişiyi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Polis, Erdek, 3. Sayfa
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