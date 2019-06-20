Erdek sahilinde yosun temizliği
1 saat önce
BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 kilometrelik sahilde yosun temizleme çalışmasına başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Erdek
ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 kilometrelik sahilde yosun temizleme çalışmasına başlandı.
Sahil şeridinde biriken yosun yoğunluğundan kaynaklı kötü kokunun ve çirkin görünümün ortadan kaldırılması için Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediyeye bağlı ekipler, 1 adet amfibi deniz dibi temizleme aracıyla sahile vuran yosunları temizleyerek, aynı zamanda sahil hattının düzleştirilme çalışmalarını da tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen yöre halkıyla tatilciler, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
- Balıkesir
Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek
Son dakika! Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Fed'in faiz kararı sonrası dolar adeta çakıldı! İşte son durum