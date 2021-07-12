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Erdek-Tatlısu Mahallesi, çay bahçelerini istiyor - Son Dakika

Erdek-Tatlısu Mahallesi, çay bahçelerini istiyor

12.07.2021 11:41
Erdek-Tatlısu Mahallesi, çay bahçelerini istiyor, System.String[]

Erdek'e bağlı turistik Tatlısu Mahallesi'ndeki çay bahçelerinin çalıştırılmaması eleştirilere yol açıyor.

Erdek'e bağlı turistik Tatlısu Mahallesi'ndeki çay bahçelerinin çalıştırılmaması eleştirilere yol açıyor.

Mahalle Muhtarı Cemalettin Güder, yıllardır bölgeye hizmet verip büyük ilgi gören çay bahçelerinin, 2020 yılının Ocak ayında Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini belirterek, şu bilgiyi verdi: "İl Müdürlüğü, buradaki çay bahçelerini ihale edecek. Ancak binalar kaçak olduğu için yıkılması ve yeniden yapıldıktan sonra ihaleye çıkması gerektiği belirtiliyor. Bu durumda da, Erdek Belediyesi'nin, yasa ve yönetmeliklere aykırı yeni bir yapılanmaya ruhsat veremeyeceği öne sürülüyor. Ancak bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Eski yıllarda, muhtarlık konumundayken, bu çay bahçelerini, 'Tatlısu Güzelleştirme Derneği' adına biz işletiyorduk ve köyümüze gelir sağlanıyordu" dedi.

Tatlısu'nun kış nüfusunun 800-900 arasında bulunurken, yazın ise nüfusun 20-25 binleri, hafta sonlarında ise 30 binleri bulduğunu belirten Muhtar Cemalettin Güder, "Mahallemizdeki zeytincilik hemen hemen bitti. Balıkçılığımız ise değer kaybetti. Tek gelir kaynağımız olarak turizm kaldı ancak o da sıkıntılı. Devletin imkanları olmadan mahallemizdeki turizmin canlılık kazanması zor" dedi. - BALIKESİR

Erdek-Tatlısu Mahallesi, çay bahçelerini istiyor

Balıkesir, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdek-Tatlısu Mahallesi, çay bahçelerini istiyor - Son Dakika


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