Son Dakika Haberleri: Erdek'te 11 milyon 370 bin kilo zeytin hasadı bekleniyor
Son Dakika Ekonomi Erdek'te 11 milyon 370 bin kilo zeytin hasadı bekleniyor

Erdek'te 11 milyon 370 bin kilo zeytin hasadı bekleniyor

52 dakika önce

Erdek'li zeytin üreticileri, 11 milyon 370 bin kilo zeytin rekolte beyannamesi verdi.

Erdek'te 11 milyon 370 bin kilo zeytin hasadı bekleniyor, System.String[]

Erdek'li zeytin üreticileri, 11 milyon 370 bin kilo zeytin rekolte beyannamesi verdi.


Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından üretici ortaklardan 2019/2020 zeytin alım kampanya dönemine ait alınan rekolte beyannamesi verme süresi sona erdi. Erdekli zeytin üreticisi 11 milyon 370 bin kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulundu. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ne 4 bin 526 ortaktan 4 bin 486 üreticinin verdiği rekolte beyanına göre, toplam 11 milyon 370 bin kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulunuldu. Merkez ortakları 4 milyon 760 bin kilo, kırsal mahallelerden ise 6 milyon 610 bin kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulundu. Toplam 11 milyon 370 bin kilo olarak verilen rekolte beyanına göre, üretici ortak başına 2 bin 550 kilo zeytin teslimatı düşüyor.


Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yağhane Tesislerinin de 2019/2020 zeytin hasat döneminde ortaklarına hizmet vermeye başladığı bildirildi. - BALIKESİR

Zeytin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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