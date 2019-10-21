Erdek'te 11 milyon 370 bin kilo zeytin hasadı bekleniyor

Erdek'li zeytin üreticileri, 11 milyon 370 bin kilo zeytin rekolte beyannamesi verdi.



Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından üretici ortaklardan 2019/2020 zeytin alım kampanya dönemine ait alınan rekolte beyannamesi verme süresi sona erdi. Erdekli zeytin üreticisi 11 milyon 370 bin kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulundu. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ne 4 bin 526 ortaktan 4 bin 486 üreticinin verdiği rekolte beyanına göre, toplam 11 milyon 370 bin kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulunuldu. Merkez ortakları 4 milyon 760 bin kilo, kırsal mahallelerden ise 6 milyon 610 bin kilo zeytin teslimatı taahhüdünde bulundu. Toplam 11 milyon 370 bin kilo olarak verilen rekolte beyanına göre, üretici ortak başına 2 bin 550 kilo zeytin teslimatı düşüyor.



Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yağhane Tesislerinin de 2019/2020 zeytin hasat döneminde ortaklarına hizmet vermeye başladığı bildirildi. - BALIKESİR