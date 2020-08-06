Erdek'te 20 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika

Erdek'te 20 dönüm zeytinlik yandı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ile Narlı arasında bulunan zeytinlik alanda elektrik direğinden çıkan yangında 20 dönüm zeytinlik yandı.

Erdek'te 20 dönüm zeytinlik yandı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ile Narlı arasında bulunan zeytinlik alanda elektrik direğinden çıkan yangında 20 dönüm zeytinlik yandı.

Edinilen bilgiye göre Erdek ilçesinin Ocaklar ile Narlı arasında akşam üzeri elektrik direğinden çıktığı öne sürülen yangında yaklaşık 20 dönüm zeytinlik yandı. Vatandaşların 112 acil arama hattını araması sonrası yangına Orman ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma işlemleri sürüyor. Yetkililer yangının elektrik direğinden meydana geldiğini açıkladılar. - BALIKESİR

Balıkesir, Narlı, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:01

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te 20 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika
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