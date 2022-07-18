112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Öğrenir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, annesini yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybeden Mert Öğrenir'in babası Hasan Öğrenir de 2014 yılında Karşıyaka 'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. - BALIKESİR

İmamoğlu, 'Yedikule Gazhanesi' Şantiyesinde İnceleme Yaptı: 'Yıl Sonuna Kadar Bir Bölümü Hizmete Girecek'

Kaynak: İHA

Araştırma, Balıkesir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erdek'te 4. kattan düşen genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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