Erdek'te 4. kattan düşen genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erdek'te 4. kattan düşen genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

18.07.2022 16:04
Erdek'te 4. kattan düşen genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından aşağıya düşen Mert Öğrenir (22) ağır yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otelin 4. katından aşağıya düşen Mert Öğrenir (22) ağır yaralandı.

112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Öğrenir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, annesini yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kaybeden Mert Öğrenir'in babası Hasan Öğrenir de 2014 yılında Karşıyaka'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
İmamoğlu, 'Yedikule Gazhanesi' Şantiyesinde İnceleme Yaptı: 'Yıl Sonuna Kadar Bir Bölümü Hizmete Girecek' İmamoğlu, 'Yedikule Gazhanesi' Şantiyesinde İnceleme Yaptı: 'Yıl Sonuna Kadar Bir Bölümü Hizmete Girecek' Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Üzerindeki Tünelin Ucunda Işık Göründü Bursa-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Üzerindeki Tünelin Ucunda Işık Göründü
Kaynak: İHA

Araştırma, Balıkesir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te 4. kattan düşen genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
15:31 Reklam gelmemesinden şikayet eden fenomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladı
15:21 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Erdek'te 4. kattan düşen genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement