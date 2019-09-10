Son Dakika Haberleri: Erdek'te ağlara 4 metrelik köpek balığı takıldı
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Erdek'te ağlara 4 metrelik köpek balığı takıldı

1 saat önce

Erdek'te ağlara 4 metrelik köpek balığı takıldıBALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı, balıkçılar tarafından ağdan kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Erdek'te ağlara 4 metrelik köpek balığı takıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı, balıkçılar tarafından ağdan kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Erdek'in Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denize açılan balıkçıların ağlarına köpek balığı takıldı. Yaklaşık olarak 4 metre boyunda ve 700 kilogram olduğu tahmin edilen köpek balığı avlanmak için denize açılan Nurban Reis tekne mürettebatını şaşırttı. Balıkçılar ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizine bıraktı.

Erdek'te ağlara 4 metrelik köpek balığı takıldı

Balıkesir, Marmara, Erdek, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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