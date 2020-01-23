Erdek'te araç yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te araç yangını korkuttu - Son Dakika

Erdek'te araç yangını korkuttu

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek İlçesinde gece meydana gelen araç yangını çevreye korku dolu dakikalar yaşattı.

Erdek'te araç yangını korkuttu, System.String[]

Balıkesir'in Erdek İlçesinde gece meydana gelen araç yangını çevreye korku dolu dakikalar yaşattı.


Erdek Sahil mahallesinde park halinde bulunan Gökhan F.'e ait, 10 TM 771 plakalı özel otomobil'den dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın kısa sürede söndürüldü.


Yanan araç otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu
14 yaşında kendi elektrikli aracını yaptı Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım Genç kızı ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:13:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdek'te araç yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]