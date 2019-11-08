Son Dakika Haberleri: Erdek'te arazi yangını
Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te arazi yangını

Erdek'te arazi yangını

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan arazi yangını korkuttu.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan arazi yangını korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Oduncu yolu mevkiinde zeytinlik bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Erdek İtfayisi Grup amirliği ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm civarında zeytinliğin zarar gördüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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