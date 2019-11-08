Erdek'te arazi yangını

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan arazi yangını korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Oduncu yolu mevkiinde zeytinlik bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Erdek İtfayisi Grup amirliği ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangında 15 dönüm civarında zeytinliğin zarar gördüğü öğrenildi. - BALIKESİR