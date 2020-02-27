Erdek'te arazi yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te arazi yangını - Son Dakika

Erdek'te arazi yangını

6 saat önce

Erdek'te Pulakes Bölgesi Fındıklı Deresi Mevkii'nde makilik alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü.

Erdek'te arazi yangını, System.String[]

Erdek'te Pulakes Bölgesi Fındıklı Deresi Mevkii'nde makilik alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Atatürk Mahallesi Pulakes Bölgesi Fındıklı Deresi Mevkii'nde makilik alanda arazi yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Yardım Hattı'na yangın ihbarında bulunulmasıyla olay yerine gelen Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ettikleri alevleri kısa sürede söndürdü. Makilik alanda çıkan yangında, çalılık bölgeler ile az sayıda zeytin ağacının yandığı belirlenirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik yaptıkları incelemede, zeytin ağaç budama çalışmaları yürüten budamacıların kestikleri zeytin ağaçlarının dallarını yaktıktan sonra ateşi tam olarak söndürmeden bölgeyi terk etmelerinden kaynaklandığı bilgisine ulaştı. Yangına neden olan isimleri belirleme çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Fındıklı, İtfaiye, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı
Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdek'te arazi yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]