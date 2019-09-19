Son Dakika Haberleri: Erdek'te Atatürk'ün benzerine büyük ilgi
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Erdek'te Atatürk'ün benzerine büyük ilgi

29 dakika önce

Bursalı emekli öğretmen Necdet Bardak, Atatürk'e benzerliği ile insanları şaşırtıyor.

Erdek'te Atatürk'ün benzerine büyük ilgi, System.String[]

Bursalı emekli öğretmen Necdet Bardak, Atatürk'e benzerliği ile insanları şaşırtıyor. Atatürk'e benzeyen Necdet Bardak Erdek'in kurtuluş töreninde ilgi odağı oldu.


Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Necdet Bardak, Erdek'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerine renk kattı. Vatandaşlar, Isparta doğumlu olup, yaşamını Bursa'da sürdüren, emekli eğitim müfettişi bulunan Bardak ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştılar. Cumhuriyet alanındaki kutlama programı sırasında kısa bir zeybek gösterisi de sunan Bardak, büyük alkış topladı. Kürsüden kısa bir konuşma da yapan Nejdet Bardak, " Türkiye, bu zor dönemi de Atatürk'ün kurduğu sağlam cumhuriyet temelleri ile atlatacaktır. Atatürk'ün yolundan hiç ayrılmayalım" dedi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Erdek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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