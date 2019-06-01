Son Dakika Haberleri: Erdek'te börekçide yangın
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Erdek'te börekçide yangın

33 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çiğ börek üretimi ile satışının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erdek'te börekçide yangın, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çiğ börek üretimi ile satışının yapıldığı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Denizeri'ye ait çiğ börekçide dün akşam yangın çıktı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Ardından da olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:16 Kaynak: DHA
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