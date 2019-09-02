- Erdek'te çıkan yangın söndürüldü

Erdek'te 5 hektar alan kül oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi Oduncuyolu mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erdek'te akşam saatlerinde Oduncu mevkiinde başlayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bağlı 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personel ile ve çevre halkın yardımıyla müdahale edilen orman yakını rüzgarın etkisine rağmen kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın bölgesinde ilk belirlemelere göre 5 hektar alan yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.