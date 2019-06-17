Erdek'te çöplük yangını
1 saat önce
Erdek Belediyesi tarafından kullanılan çöp dökme alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Erdek
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından kullanılan çöp dökme alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Erdek Belediyesi'ne ait Erdek-Ocaklar yolu 4. kilometresinde bulunan çöp dökme alanında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangının çevredeki zeytinlik alanlara sıçramadan söndürülmesiyle bölgede bahçeleri bulunan vatandaşlar rahat nefes aldı. - BALIKESİR
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