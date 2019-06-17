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Erdek'te çöplük yangını

1 saat önce

Erdek Belediyesi tarafından kullanılan çöp dökme alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Erdek'te çöplük yangını, System.String[]
Erdek Belediyesi tarafından kullanılan çöp dökme alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Erdek Belediyesi'ne ait Erdek-Ocaklar yolu 4. kilometresinde bulunan çöp dökme alanında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangının çevredeki zeytinlik alanlara sıçramadan söndürülmesiyle bölgede bahçeleri bulunan vatandaşlar rahat nefes aldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
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