Son Dakika Haberleri: Erdek'te çöplük yangını
Son Dakika Güncel Haber

Erdek'te çöplük yangını

19 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Erdek'te çöplük yangını, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Ocaklar Mahallesi'nde Toma Deresi mevkisinde belediye tarafından kullanılan eski çöplükte çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ve Erdek Belediyesi İtfaiye ekipleri yangının büyümemesi için önlem aldı. Ormana yayılması önlenen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Balıkesir, İtfaiye, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:23:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdek'te çöplük yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]