Erdek'te çöplük yangını
19 dakika önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çöplükte çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:03 Kaynak: AA
'in Erdek
ilçesinde çöplükte çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Ocaklar Mahallesi'nde Toma Deresi mevkisinde belediye tarafından kullanılan eski çöplükte çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü
ve Erdek Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangının büyümemesi için önlem aldı. Ormana
yayılması önlenen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
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