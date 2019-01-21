Son Dakika Haberleri: Erdek'te Define Avcısına Suçüstü

Erdek'te Define Avcısına Suçüstü

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Erdek'te Define Avcısına Suçüstü, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Hamamlı Mahallesi'nde bir kişinin 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptığına yönelik istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlar, T.K'yi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemelerde 6 metrekarelik alanın 60 santimetre derinliğinde kazıldığı tespit edilirken, T.K. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Balıkesir, Erdek, 3. Sayfa
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