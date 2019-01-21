Erdek'te Define Avcısına Suçüstü
1 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.
Balıkesir
'in Erdek
ilçesinde arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı.
Hamamlı Mahallesi'nde bir kişinin 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptığına yönelik istihbaratı değerlendiren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlar, T.K'yi kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan incelemelerde 6 metrekarelik alanın 60 santimetre derinliğinde kazıldığı tespit edilirken, T.K. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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