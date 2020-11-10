Erdek'te denetimler sürüyor - Son Dakika

Erdek'te denetimler sürüyor
10.11.2020 15:36
Erdek'te korana virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Pazartesi Pazarı'nda Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.
Erdek'te korana virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Pazartesi Pazarı'nda Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.
Tüm vatandaşlarımızın olası risklere karşı korunması amacı ile Erdek'te kurulan Pazartesi Pazarı'nda yapılan denetimlerde pazaryerine alınmadan önce vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Denetim yapan ekipler yaptıkları açıklamada; 6 Kasım 2020 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden 15 yaş altı vatandaşların pazaryerlerine girişlerinin yasaklandığını, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da saat 14.00'dan sonra pazaryerlerine girmelerine yasak getirildiğini bildirdi. - BALIKESİR
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