Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - Son Dakika
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Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

21.02.2023 16:38

Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktıBALIKESİR Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler Mevkii'nde Deniz'in çekilmesi sebebi ile 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı.

Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

BALIKESİR Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler Mevkii'nde Deniz'in çekilmesi sebebi ile 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.

Erdek'te son günlerde denizin çekilmesi üzerine 3 bin 500 yıllık antik Kyzikos'a ait olduğu söylenilen Liman ortaya çıktı. Limanın eski taşları ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye neden odu. Bazı kıyılarda deniz çekilmesi 15-20 metreyi buldu.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - Son Dakika

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