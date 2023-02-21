Erdek'te deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

Erdek'te son günlerde denizin çekilmesi üzerine 3 bin 500 yıllık antik Kyzikos'a ait olduğu söylenilen Liman ortaya çıktı. Limanın eski taşları ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye neden odu. Bazı kıyılarda deniz çekilmesi 15-20 metreyi buldu.

BALIKESİR Balıkesir 'in Erdek ilçesinde Düzler Mevkii'nde Deniz'in çekilmesi sebebi ile 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Denizin çekilmesi bazı vatandaşları endişelendirdi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

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