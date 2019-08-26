Son Dakika Haberleri: Erdek'te dere yatakları temizleniyor
Son Dakika Güncel Haber

Erdek'te dere yatakları temizleniyor

15 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sel ve taşkınları önlemek için dere yataklarında ıslah çalışmalarına devam ediyor.

Erdek'te dere yatakları temizleniyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sel ve taşkınları önlemek için dere yataklarında ıslah çalışmalarına devam ediyor.


Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Erdek'in Turan Mahallesindeki dere yataklarında temizlik başlatıldı. Dere yataklarında titizlikle sürdürülen temizlik çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.


Konu hakkında bir açıklama yapan Turan Mahallesi Muhtarı Rıdvan Dolan, "Derelerimizde kirlilik ve su taşkınlarını önlemek maksadıyla ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce yürütülen dere ıslah çalışmalarında büyük ilerleme kat ettik. Belli bir program dahilinde bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'daki barınakta dehşet görüntüler
Antalya'daki barınakta dehşete düşüren görüntüler Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi Son Dakika! Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:28:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdek'te dere yatakları temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]