Erdek'te din görevlileri sahaya indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdek'te din görevlileri sahaya indi - Son Dakika

Erdek'te din görevlileri sahaya indi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Erdek'te görev yapacak "Vefa Sosyal Destek Grubun'da" din görevlileri de yer aldı.

Erdek'te din görevlileri sahaya indi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Erdek'te görev yapacak "Vefa Sosyal Destek Grubun'da" din görevlileri de yer aldı.


İçişleri Bakanlığının sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan, ilçede hizmet vermesi planlanan "Vefa Sosyal Destek Grubu", Erdek Kaymakamlığı koordinatörlüğünde hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın imzasıyla 81 İl Müftülüğüne gönderilen genelge doğrultusunda Erdek İlçe Müftülüğü personeli, "Vefa Sosyal Destek Grubu" faaliyetlerinde yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yaptığı yardım çağrısının ardından harekete geçen ilçedeki din görevlileri, "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet vermeye başladı. Bir taraftan yaşlı ve kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan din görevlileri, diğer taraftan vatandaşlara dini ve manevi rehberlik hizmeti sunuyor. - BALIKESİR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:12 Kaynak: İHA

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