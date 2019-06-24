Erdek'te doğalgaz çalışmalarına devam
1 saat önce
Erdek Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan üst yolların yapımı konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) ile anlaşmaya vardı.
Erdek
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan üst yolların yapımı konusunda Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi'nin Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME) ile anlaşmaya vardı.
Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, AKSA'nın doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımı için AYKOME ile yarı fiyatına anlaşarak protokol imzaladıklarını belirtti. Erdek'te ki doğalgaz çalışmalarının hız kazanacağına işaret eden Yapakçı, ilk aşamada İtfaiye
Caddesinden aşağıya doğru çalışmalar yapılacağını açıkladı. - BALIKESİR
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