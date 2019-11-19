Son Dakika Haberleri: Erdek'te doğalgaz için 2 bin 386 abone başvuru yaptı
Son Dakika Güncel Erdek'te doğalgaz için 2 bin 386 abone başvuru yaptı - Son Dakika

Erdek'te doğalgaz için 2 bin 386 abone başvuru yaptı

6 saat önce

Erdek ilçesinde doğalgaz çalışmaları sürerken abonelik için bugüne kadar 2 bin 386 kişi başvuru yaptı.

Erdek'te doğalgaz için 2 bin 386 abone başvuru yaptı, System.String[]

Erdek ilçesinde doğalgaz çalışmaları sürerken abonelik için bugüne kadar 2 bin 386 kişi başvuru yaptı.


AKSA firması Erdek Şubesi Şefi Erkan Durmuş doğalgaz çalışmaları ile ilgili olarak açıklama yaptı. Durmuş, "Doğalgazın Erdek'e bu kış taşıma ve depolama sistemiyle geleceğini ve eğer büyük bir afet yaşanmazsa Erdek'te bu yıl doğalgazda bir sıkıntı yaşamaz. Bu kış, Erdek ilçesinde altyapısı hazırlanan her yere doğalgaz verilecek. Bir sonraki yıl ise Erdek'e doğalgaz, Bandırma'nın Doğanpınar Mahallesi üzerinden, Edincik ve Düzler mahallelerinden geçecek boru hattıyla doğrudan ulaşacak. 23 kilometrelik bu hattın 4 kilometrelik bölümü tamamlandı. İçinde bulunduğumuz 2019 yılında, Alaattin Mahallesi'nde altyapısı kurulamayan yerler ile Atatürk Mahallesi'nin bir bölümüne gaz verilemeyecek" dedi.


2 bin 386 abone başvurdu


Erdek'te doğalgaz aboneliği için şu ana dek 2 bin 386 başvuru olduğunu açıklayan Durmuş, "Hedefimiz, önümüzdeki günlerde 2 bin 500 aboneye ulaşmaktır" dedi. Sahil Mahallesi ve "Çuğra" kamplar bölgesinde doğalgaz çalışmalarına 2020 yılında başlanacağını belirten Durmuş, "Erdek içinde 22,5 kilometrelik ana hat döşenecek. Bunun 19 kilometresi tamamlandı" diye konuştu. Durmuş, Ocaklar Mahallesi'ndeki doğalgaz hattı çalışmalarının ise 2021 yılında başlayacağını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:48:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdek'te doğalgaz için 2 bin 386 abone başvuru yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]