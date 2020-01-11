Erdek'te doğalgaz kullanımı artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdek'te doğalgaz kullanımı artıyor - Son Dakika

Erdek'te doğalgaz kullanımı artıyor

6 saat önce

Erdek'te, 2 bin 690 sözleşme yapılan doğalgaz kullanıcısından 2 bin 540'ı doğalgazı aktif olarak kullanmaya başladı.

Erdek'te doğalgaz kullanımı artıyor, System.String[]

Erdek'te, 2 bin 690 sözleşme yapılan doğalgaz kullanıcısından 2 bin 540'ı doğalgazı aktif olarak kullanmaya başladı.


Erdek'te vatandaşların doğalgaza olan ilgisi artıyor. AKSA firması Erdek Şubesi Şefi Erkan Durmuş, Erdek'te devam eden doğalgaz çalışmaları hakkında bugün itibariyle gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Temmuz ayı başında Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde ilk kazma vurulan ikinci etap kazı çalışmalarında, Aralık ayı sonu itibarıyla sona gelindiğini ifade eden Durmuş, Halitpaşa Mahallesine de gaz verildiğini söyledi. Devam eden çalışmalarla bu süre içinde birinci ve ikinci etapta doğalgaz servis kutuları bağlanan cadde ve sokaklardaki doğalgaz abonelik ve bağlantı işlemlerinin halen devam ettiğini belirten Durmuş, Erdek Merkez Sahil Mahallesi ile kırsal Ocaklar Mahallesinde doğalgaz çalışmalarına ise bu yıl içinde başlanacağını kaydetti. Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından 2020 yılında uygulanacak abone bağlantı bedeli KDV dahil 781 TL olarak açıklandı. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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