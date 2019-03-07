Erdek'te "Engelleri Aşıyorum Kitap Okumayı Destekliyorum" Programı
39 dakika önce
Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında "Engelleri Aşıyorum Kitap Okumayı Destekliyorum" temalı program düzenlendi.
Erdek
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Balıkesir
Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında "Engelleri Aşıyorum Kitap Okumayı Destekliyorum" temalı program düzenlendi.
Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelin hayal tanımadığını söyledi.
Özel öğrencilerin neler yapabileceğini göstermek ve açtıkları kursları başarıyla sürdüren bu yetenekli kursiyerlerle vatandaşları buluşturmak istediklerini ifade eden Alkan, "Kursiyerlerin yaptıkları her işte bir azmi ve başarı hikayesini göreceksiniz. Bu hikaye kendi yazdıkları başarının ve gayretin hikayesidir. Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir." dedi.
Alkan, Erdek Halk Eğitim Merkezi olarak seramik, resim, keçe, turistik eşya yapımı gibi kurslar düzenlediklerini belirterek, "Şu anda 8 öğretmenimizle kursiyerlerimiz olan bu özel öğrencilerimize bir yaşam alanı açarak onların hem sosyalleşmesini hem topluma entegre olmasını hem de neler yapabileceklerinin farkında olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu programı yapmamızın asıl gayesi de bu farkındalığı ortaya koymak ve kursiyerlerimizin başarılarını sergilemek." diye konuştu.
Ebru gösterisi ve şiir dinletisinin ardından 18 özel çocuğun sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil
Camgöz tarafından verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:35 Kaynak: AA
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