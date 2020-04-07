Erdek'te ev yangını - Son Dakika

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 4. Sokak'ta İsmet Onuş'a ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar oluştu.