Erdek'te ev yangını - Son Dakika

Erdek'te ev yangını
6 saat önce
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 4. Sokak'ta İsmet Onuş'a ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında evde maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:08 Kaynak: AA
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