Son Dakika Haberleri: Erdek'te Huzur Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı

Erdek'te Huzur Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Erdek'te yerel seçim öncesi huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla Polis ve jandarma suçlulara nefes aldırmıyor.

Erdek'te Huzur Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı, System.String[]
Erdek'te yerel seçim öncesi huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla Polis ve jandarma suçlulara nefes aldırmıyor. Polis ve jandarma ekipleri operasyon ve denetimlerini sıklaştırdı. Çeşitli suçlara karışan 8 zanlı operasyonlarda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Erdek Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde ilçe merkezinde yapılan operasyonlarda yakalanan U.G, B.Y, S.S, B.T, M.O.Y. ve O.M isimli şahıslar adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Diğer yandan Erdek kırsal Aşağı Yapıcı Mahallesi'nde Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Jandarma ekipleri ile ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde şahısların üst ve ikamet aramalarında; 1 adet ruhsatsız av tüfeği. 15 adet fişek, 146 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ile bu tabancalara ait 52 adet fişek, 9,2 gr. uyuşturucu madde ile 5 gram Hint Keneviri bitkisi tohumu, 21 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan B.A ve E.G. isimli şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Polis, Jandarma, Huzur, Erdek, 3. Sayfa
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