Son Dakika Haberleri: Erdek'te inşaattan düşen işçi öldü
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Erdek'te inşaattan düşen işçi öldü

2 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çalıştığı inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Erdek'te inşaattan düşen işçi öldü, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde çalıştığı inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alaattin Mahallesi'ndeki bir inşatta marangozluk yapan Ahmet Durgun (60), 5'inci katta iskelede çalışırken dengesini kaybederek yere düştü.
Olayda yaralanan işçi, kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:39 Kaynak: AA
Ahmet Durgun, Balıkesir, Erdek, İşçi, Güncel
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