Erdek'te işletmeciler sezondan umutlu - Son Dakika
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Erdek'te işletmeciler sezondan umutlu

25.07.2022 11:04
Erdek'te işletmeciler sezondan umutlu

Geçen yılı müsilaj nedeniyle tatsız geçiren Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Kapıdağ Yarımadası'ndaki konaklama tesisleri, bu sezon rezervasyon yoğunluğu yaşıyor.

Geçen yılı müsilaj nedeniyle tatsız geçiren Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Kapıdağ Yarımadası'ndaki konaklama tesisleri, bu sezon rezervasyon yoğunluğu yaşıyor.

Kyzikos ve Zeytinliada gibi ören yerlerinin yanı sıra mavi bayraklı 4 plaja sahip Balıkesir'in Erdek ilçesi ve çevresindeki 13 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Müsilaj sebebiyle geçen yılı istediği gibi geçiremeyen Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan Balıkesir'in Erdek ilçesindeki işletmeciler, bu yılki yoğunluktan memnun.

"Tatil yapmak isteyenleri Erdek'e bekliyoruz"

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yoğun bir altyapı çalışması olduğunu ve Türkiye'de turizmin başladığı ilk bölge olan Erdek'in kabuk değiştirdiğini söyledi.

Karışık, Erdek'in eski popülaritesine ulaşmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda şehrimizde kanalizasyon ve doğal gaz çalışması yapılıyor. Erdek turizmini ayrıca profesyonel bir şekilde yapılması için çalışmamız ve çabamız var. Geçen yıl görülen müsilaj bu sezon hiç görülmedi. Deniz temiz ve berrak. İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta olan, metropol şehirlere en yakın ve en ucuz konaklama fiyatlarına sahip turizm bölgesi olan Erdek'e yazın kalan ayları için tüm turistleri davet ediyorum."

İlçedeki bir otelin işletmeciliğini yapan Ümit Kayra Başaran da Erdek'in eski günlerine dönmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Erdek'in son dönemde tercih edilen bir tatil yöresi olduğunu dile getiren Başaran, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı çok güzel ve çok kalabalık geçti. İnşallah ağustos ve eylül ayında da bu kalabalığı bekliyoruz. Tatil yapmak isteyenleri Erdek'e bekliyoruz. Bölgede güzel projeler yapılıyor. Konserler düzenleyenler oluyor. Son mazot ve benzin zamları sonrası İstanbul ve Bursa gibi çevre iller tamamen buraya gelmeye başladı. Bizim denizimiz cam gibi temiz, müsilajla alakalı bir durum yok. Şu an deniz harika ve temiz, bu konuda tatilcilerin müsterih olmalarını isterim."

Erdek'te bir otelin müdürlüğünü yapan Melis Forsınaç ise 2 yıldır salgın ve müsilaj nedeniyle tatil yapamayarak evlerinde olan tatilcileri Erdek'e davet etti.

Forsınaç, "Kısa bir süre sonra yazın son ayı ağustos ayına giriyoruz. Hem temiz denizi, koylarıyla hem de uygun fiyat ve kaliteli hizmetiyle Balıkesir'in incisi Erdek'e bütün tatilcilerimizi bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Müsilaj, Marmara, Tatil, Güncel, Son Dakika

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