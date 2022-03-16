Balıkesir'in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu bir bölgeye operasyon düzenledi.
Arazide izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, zanlıların yanında 6 patlayıcı madde, 2 kırıcı delici ile 4 kazı malzemesi ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika