Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

16.03.2022 11:38
Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu bir bölgeye operasyon düzenledi.

Arazide izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, zanlıların yanında 6 patlayıcı madde, 2 kırıcı delici ile 4 kazı malzemesi ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdek'te izinsiz kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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