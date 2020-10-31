Erdek'te kaçak deniz salyangozu operasyonu - Son Dakika

Erdek'te kaçak deniz salyangozu operasyonu
31.10.2020 13:39
Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz deniz salyangozu toplayan şahsı yakaladı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz deniz salyangozu toplayan şahsı yakaladı. İzinsiz avlanan şahsa Tarım İlçe Müdürlüğü bin 700 lira idari para cezası uyguladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erdek İlçesi Aşağıyapıcı Mahallesi sahilinde, izinsiz deniz salyangozu toplandığı bilgisinin alınması üzerine yapılan kontrolde şüpheli M.E. 3 kg deniz salyangozu ile birlikte yakalandı. Yakalanan zanlı Erdek İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilerek, şüpheli şahsa "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet/Kaçak Avlanma" suçundan bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR
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