Erdek'te kafe alev alev böyle yandı - Son Dakika

Erdek'te kafe alev alev böyle yandı

BALIKESİR - Erdek İlçesi Maşatlık Bölgesi'nde faaliyet gösteren cafenin teras katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın anı ise kameralara yansıdı.

Erdek İlçesi Maşatlık Bölgesi Ali Haydar Sarı Parkı girişinde bulunan işletmeciliğini Ayhan Güder'in yaptığı kafenin teras katında gece saat 02.00 sularında alevler yükselmeye başladı. İşyerinin kapalı olduğu saatte çıkan yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne yangın ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları başarılı müdahaleyle alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yanan işyerinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.