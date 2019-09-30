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Erdek'te "Kestival" neşesi

53 dakika önce

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ormanlı mahallesinde bu yıl ikincisi gerçekleşen "Kestival" sona erdi.

Erdek'te

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ormanlı mahallesinde bu yıl ikincisi gerçekleşen "Kestival" sona erdi.


2 gün süren festivalde doğa sevdalıları Kapıdağ'da buluştu. Kestival kapsamında festival Ormanlı'da başladı. Burada yapılan kahvaltının ardından sahilde çöp toplama çalışması gerçekleşti. Ardından, Kapıdağ'a yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşten sonra "Bağlar Deresi" bölgesinde verilen molada, müzik eşliğinde eğlenilip, mangallarda kızartılan sucuk yenildi. "Kestival"in ikinci günü ise Ormanlı Mahallesi'nde, "şelale" bölgesinde iki zeytin ve 10 çam fidanı dikildi.


Etkinliğin koordinasyonunu sağlayan Gülsen Acar, "Etkinliğimizin isim annesi, halen İstanbul'da tarih öğretmenliği görevini sürdüren Yeter Şahin'dir. Bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük desteklerini gördüğümüz Canset Sevim'e, Nezahat Bozkurt'a ve Fatma Akgün'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu yılki 'Kestival'e destekleri için Bandırma Dağcılık Arama ve Kurtarma Derneği'ne (BANDAK) ve Zeynep Bayraktutan'a teşekkür ediyorum" dedi.


2009 yılından bu yana Ormanlı'da küçük bir pansiyon işleten, İstanbullu Gülsen Acar, Kapıdağ'da kestane mevsiminde düzenlenmesine paralel şekilde "Kestival" ismi verilen etkinliğin amacının doğa sevgisini ve korumacılığını pekiştirmek olduğunun altını çizdi. "Kestival"e, Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri, BANDAK üyeleri ve "Ahbap Platformu" Bandırma grubu ile doğa severler katıldılar. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Ormanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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