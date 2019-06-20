Erdek'te Kıbrıs gazilerine madalya töreni

Erdek
ilçesinde yaşayan Kıbrıs
Barış Harekatı gazilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) tarafından gönderilen madalyalar teslim edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende 12 gaziye plaket ve madalyaları verildi.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Şükrü Kara, şunları kaydetti:
"Aradan 45 yıl geçmesine ve geç de olmasına rağmen bugün, bu madalyaları siz gazilerimize ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz. Ülkemiz çok kritik bir coğrafyada bulunuyor. Bu cennet kadar güzel topraklarımızı korumak için büyük bedeller ödedik. Bu toprakları ezelden ebede kadar yaşatacağız. Tabii ki bunun için birbirimizi sevmek ve kenetlenmek zorundayız. Atatürk'ün dediği gibi 'Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.' Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi kutluyorum."
Daha sonra gaziler Arif Yasa, Nihat Doğan
, Nurettin Gürler, vefat eden Refik Özbay'ın yerine eşi Nazife Özbay, Zeki Çırpanlı, Mehmet Düvenci
, İhsan Akgül, İsmail Orak, Salim Okumuş, Aziz Ablak, Fevzi Balkan ile vefat eden Lütufkar Çubukçu'nun yerine eşi Nurcan Çubukçu, plaket ve madalyalarını aldı. Balıkesir
ilinde bin 222 Kıbrıs gazisinden 300'üne KKTC tarafından gönderilen madalyaların teslim edildiği bildirildi.
Törene, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, İlçe Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli
Albay Ateş Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar
, Erdek Emniyet Müdürü Mehmet Çatak
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil
Camgöz katıldı.