- Erdek'te Lodos etkili oldu... Sahil yolu sular altında kaldı - Son Dakika

- Erdek'te Lodos etkili oldu... Sahil yolu sular altında kaldı
01.02.2021 15:32
- Erdek'te Lodos etkili oldu.
- Erdek'te Lodos etkili oldu... Sahil yolu sular altında kaldı
BALIKESİR - Erdek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos balıkçı teknelerini olumsuz etkiledi.
Erdek'te çay bahçelerinin önünde rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüş yapılan beton alanı sular altında bıraktı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını artıran lodos fırtınası zaman zaman saatte 60 kilometre hıza kadar ulaştı. Erdek sahillerini sular altında bırakan şiddetli dalgalar sahilde iskeleye bağlı bulunan tekneleri havaya kaldırdı. Tekne sahipleri önlemlerini alırken, teknelerinin başında nöbet tuttular.
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