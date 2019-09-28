Erdek'te muhtarlar toplantısı

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında her ay gerçekleşen muhtarlar toplantısı, bu ay kırmızı soğan üretim merkezi olarak bilinen Ballıpınar Mahallesi'nde yapıldı.



Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek muhtarlar toplantısını bu ay kırsal Ballıpınar Mahalle Muhtarı Necmi Sezer'in isteği üzerine Ballıpınar Mahallesinde yapılmasını sağladı. Kırsal Ballıpınar Mahallesi'yle ilgili talepler mahalle sakini kadınlar tarafından dile getirilirken, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı'dan, mahalledeki okulun bahçesinde yer alan bakımsız çocuk parkının onarılması istendi. Belediye Başkan Vekili Yapakçı, okul bahçesindeki eksikliğin en kısa sürede yerine getirileceği sözünü verdi.



Her yağış sonrası tepelerden dağ yolu vasıtasıyla gelen suların mahalle içinde biriktiğinden yakınan mahalle sakini bayanların ikinci talebini, Kaymakam Ekrem Çalık toplantıda hazır bulunan BASKİ Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Arkış ve Devlet Su İşleri Şube Müdürü Orhan Türkoğlu'na aktardı. BASKİ Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Arkış ve Devlet Su İşleri Şube Müdürü Orhan Türkoğlu, bu meselenin halledilmesi için çalışma yapılacak bölgelerde mülkiyet sahibi vatandaşların kendilerine muvafakat vermeleri halinde çalışmaların en kısa sürede başlatılabileceğini bildirdi. Diğer kırsal mahalle muhtarlarının da taleplerini dile getirdiği toplantı sona erdikten sonra, mahalle sakinleri tarafından misafirlere bölgenin meşhur kuru fasulyesi, soğan salatası, turşu, pilav, ayran ve tulumba tatlısından oluşan yemek menüsü ikram edildi. - BALIKESİR