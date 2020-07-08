Erdek'te muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erdek'te Temmuz ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Ekrem Çalık başkanlığında Öğretmenevi'nde yapıldı.



Erdek'e bağlı 28 merkez ve kırsal mahalle muhtarlarından 26'sının yer aldığı toplantıya 2 muhtar mazeretleri nedeniyle katılmadı.



Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonunda muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen korona virüsle mücadele sürecinde yapılan çalışmalarda göstermiş oldukları işbirliğinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek toplantıya başlayan Kaymakam Ekrem Çalık, bu işbirliğinin devamının sağlanması, Bilim Kurulu'nun önerileri sonucu alınan karar ve tedbirlerin mahallelerimizde de uygulanmasının sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Toplantıda alınan kararlara titizlikle uyulması gerektiği açıklandı. - BALIKESİR