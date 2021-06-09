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Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi - Son Dakika

Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi

09.06.2021 17:07
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi, System.String[]

MARMARA Denizi'nde görülen müsilaj Balıkesir'in Erdek ilçesindeki turizmcileri de etkiledi.

MARMARA Denizi'nde görülen müsilaj Balıkesir'in Erdek ilçesindeki turizmcileri de etkiledi. İşletmeciler, müsilaj nedeniyle rezervasyon iptallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Kentin turizm merkezlerinden Erdek ilçesinde, işletmeciler, Marmara Denizi'nde görülen, deniz salyası olarak bilinen müsilajın kendilerini de etkilediğini söyledi. İşletmeciler, rezervasyonlarının bir bölümünün iptal edildiğini belirtti.

Turizm işletmecilerinden Seçkin Arslan, müsilajın bölgeleri için olumsuz bir özellik taşıdığını dile getirerek, "Rezervasyonlarını iptal edenler var. Erdek'i bilen tatilciler gelmeye devam ediyor. Deniz patlıcanı ve midye toplanması yasaklanırsa, burası da kendini temizler" dedi.Bir başka işletmeci Recep Eren ise, "Bazı görüntüler var, dip görüntüleri kanalizasyon borusunun ağzından çekiliyor. Biraz fazla abartılıyor, ben bu sabah denize girdim" diye konuştu.Turizmci Gürcan Kanaoğlu da sezonu 1 Haziran'dan itibaren başlayan kontrollü normalleşme sürecinin ardından açtıklarını belirterek, "Rezervasyonları kabul etmeye başladık. Pandemi nedeniyle biraz geç başlayan sezonumuzda müsilaj nedeniyle tatilciler tedirgin oluyor. Erdek kıyılarında şu an fazla bir şey yok, insanlar rahatça denize girebiliyorlar. Erdek'te tarihi eserler de bulunuyor. Şu an için temmuz ve ağustos ayları rezervasyonları yolunda gidiyor. Yüzde 3 ile 5 arasında rezervasyon kaybı yaşadık" ifadelerini kullandı.

Tatilcilerse Erdek'i beğendikleri için buraya geldiklerini belirtti.


- Balıkesir
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi
Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi

Marmara Denizi, Balıkesir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdek'te müsilaj, rezervasyonları olumsuz etkiledi - Son Dakika


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