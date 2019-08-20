Son Dakika Haberleri: Erdek'te ot yangını korkuttu
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Erdek'te ot yangını korkuttu

30 dakika önce

Erdek İlçesi Zeytinli Mahallesi'nde yer alan Atatürk İlköğretim Okulu ve Nerime Yüksel Ortaokulu yakınındaki arazide ot yangını meydana geldi.

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Erdek İlçesi Zeytinli Mahallesi'nde yer alan Atatürk İlköğretim Okulu ve Nerime Yüksel Ortaokulu yakınındaki arazide ot yangını meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptıkları müdahaleyle arazide çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı araziye yakın yerde park halindeki araçlara alevlerin sıçramadan söndürülmesi araç sahiplerine derin nefes aldırdı. - BALIKESİR
Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Zeytinli, Erdek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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