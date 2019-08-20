Erdek'te ot yangını korkuttu
30 dakika önce
Erdek İlçesi Zeytinli Mahallesi'nde yer alan Atatürk İlköğretim Okulu ve Nerime Yüksel Ortaokulu yakınındaki arazide ot yangını meydana geldi.
Erdek Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
İlçesi Zeytinli
Mahallesi'nde yer alan Atatürk İlköğretim Okulu ve Nerime Yüksel Ortaokulu yakınındaki arazide ot yangını meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri yaptıkları müdahaleyle arazide çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı araziye yakın yerde park halindeki araçlara alevlerin sıçramadan söndürülmesi araç sahiplerine derin nefes aldırdı. - BALIKESİR
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