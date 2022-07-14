Erdek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika
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Erdek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı

14.07.2022 09:33
Erdek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erdek istikametinden Ocaklar istikametine seyreden16 ALZ 996 plakalı otomobil, Apostol mevkiinden kamplar bölgesine dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelmekte olan 10 AOB 28 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi motosiklet üzerinden fırlayıp asfalta düşerek ağır şekilde yaralandılar.

Kazayı gören yoldan geçen vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı için 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdek'te otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika
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