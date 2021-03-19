Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hükümet Caddesi'nde ilerlemekte olan İsa Dindar'ın kullandığı 45 ZP 317 plakalı otomobil, yaya Uğur Çıvgın'a çarptı. Uğur Çıvgın acılar içinde yere yığılırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 112 ekibi yaralıyı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Çıvgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Erdek'te otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika