Erdek'te, Öykü İçin Kan ve Kök Hücre Bağışı

Lösemi hastası minik Öykü Arin için Erdek'te kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.

Lösemi hastası minik Öykü Arin için Erdek'te kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.



(JMML) tanısı konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan ilik bağışı kampanyası Erdek'te devam etti. Erdek Cumhuriyet Meydanında "Sen de Gel Umudum Ol" projesi kapsamında vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı toplandı. Yeni umutlara kapı açmak maksadıyla vatandaşlardan kan örneklerinin alındığı ve kan bağışlarının kabul edildiği kampanya gün boyu devam etti. Erdek'te minik Öykü için 66 kişi kök hücre, 67 kişi kan vermek için başvururdu. Öykü, için düzenlenen kan bağış kampanyasına Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra siyasi partililerin temsilcileri de destek verdi. - BALIKESİR

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