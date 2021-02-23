Erdek'te Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

Erdek'te İlçe Pandemi Kurulu, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy başkanlığında toplandı. Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda korona virüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler ve bu kapsamda ilçede ve bağlı kırsal mahallelerde yapılan çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Covid-19 tedbirleri denetimine ara vermeden devam edeceklerini belirterek "Normalleşebilmemiz için el birliği ile kurallara uymamız gerekiyor. Bunun için hep beraber ciddi bir gayret göstermemiz kaçınılmaz olup maske, sosyal mesafe, hijyen ve alınan tedbirlere uymaları konusunda vatandaşlarımızı uyarmalıyız" dedi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Ekiz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, pandemi mücadelesinde fedakarca görev yapan kolluk birim amirleri ile pandemi denetleme kurulu amirleri katıldı. - BALIKESİR